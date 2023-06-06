Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek. 11 Haziran Pazar günü İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir’in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası yarı final maçlarında Başakşehir ilk maçta kendi evinde 1-0 mağlup ettiği Ankaragücü ile Ankara deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

Toplam skorda 3-2 galip gelen Başakşehir, Sivasspor’u eleyen Fenerbahçe ile finale adını yazdırmayı başardı. Fenerbahçe, Sivas deplasmanında berabere kaldığı Sivasspor’u kendi evinde Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi ve Joshua King’in golleri ile 3-0 mağlup etmeyi başardı.