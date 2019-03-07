Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

9 Mart Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler

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