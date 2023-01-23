Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe’nin Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçı ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Fenerbahçe bu sefer Ümraniyespor engelini geçerek Galatasaray’la arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Maçın VAR hakemi belli oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11’LERİ

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Sekidika, Onur, Geraldo, Umut

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Arda (Rossi), İrfan Can, King, Valencia