Fenerbahçe Maçta Penaltı İstemedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta hakem Burak Pakkan’ın vermediği net bir penaltıyı eleştirdi. Mourinho, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeyin kararını verilmişti. Orta hakem uluslararası VAR hakemini çağırdı basit bir penaltıyı göstermek için, fakat hakem dinlemedi. Bu sezon bunun kaç kez olduğu hakkında bir fikrim yok” şeklinde konuştu.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, başından itibaren etkili bir oyun sergileyerek Başakşehir’i 4-1 yenmeyi başardı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Mourinho, gelecek sezon takımla devam etme durumu hakkında ve yönetimle görüşüp görüşmediğine dair sorulara yanıt verdi. Mourinho, verdiği yanıtta, “Bugünkü maç 1-0 iken her şey karar verilmişti. Uluslararası VAR hakemine ‘sen yanlış biliyorsun’ diyerek penaltıyı vermemesi dikkat çekici” dedi. Eklediği gibi, “Kazanmamış olsaydık, o zaman Fenerbahçe’nin kötü oynadığından ve hata yaptığından bahsedecektik. Ancak ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Fazla bir şey söylemeye gerek yok, herkes durumu gördü.”

KAFALARI KARIŞTIRAN OYUNCU SEÇİMİ

Fenerbahçe’nin bu sezon 31 farklı 11 ile maça çıktığına dikkat çeken Portekizli teknik adam, “Elimde 25 adet bozuk para var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11 olarak yazıyorum. Hafta içinde de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum ve masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum” diyerek esprili bir dille oyuncu tercihleri hakkında bilgi verdi.