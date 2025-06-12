Fenerbahçe, Maicon França’yı kadrosuna kattı

FENERBAHÇE YENİ SEZONA GÜÇLÜ BİR EKLEME YAPIYOR

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor ve Brezilyalı smaçör Maicon França’yı kadrosuna dahil ediyor. Profesyonel kariyerine 2019-2020 sezonunda Fluminense ile başlayan Maicon, daha sonra Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube takımlarında oynadı.

MAICON FRANÇA’NIN BAŞARILARI

Brezilyalı sporcu, 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası’nda ‘En iyi blok smaçör’, ‘En skorer oyuncu’ gibi ödüller kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, aynı turnuvada ‘En iyi hücum eden oyuncu’ ödülünü alarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Maicon França’nın takıma katılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maicon França’ya ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz” sözlerine yer verdi. Bu transfer, takımın yeni sezondaki hedefleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.