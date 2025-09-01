Fenerbahçe, Marco Asensio ile Anlaştı

FENERBAHÇE, MARCO ASENSIO İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında hücuma takviye yaparak Asensio’nun transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’ye bağlı olarak 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Marco Asensio, Fenerbahçe’ye transfer olduğu için duyduğu mutluluğu şu şekilde ifade etti: “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.”

DEVİN ÖZEK: “BU ÖZEL OYUNCU KULÜBÜMÜZE KAZANDIRDIK”

Futbol Direktörü Devin Özek de Asensio’nun transferine ilişkin düşüncelerini paylaştı: “Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.” Marco Asensio, Fenerbahçe forması altında 21 numarayı giyecek.