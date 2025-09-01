Fenerbahçe, Marco Asensio’yu duyurdu

FENERBAHÇE’DE YENİ TRANSFER HEYECANI

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe, İstanbul’a getirdiği İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Asensio, Fenerbahçe formasıyla 21 numarayı giyecek.

TRANSFER HEYECANIYLA DOLU

Fenerbahçe’ye transfer olduğu için büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum,” şeklinde konuştu.

DENEYİMLİ FUTBOLCU PROFİLİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçmişte Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi takımlarda forma giymiş. Fenerbahçe’deki kariyeriyle yeni başarılara imza atmayı planlıyor.