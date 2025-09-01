Fenerbahçe, Marco Asensio’yu Duyurdu

FENERBAHÇE, MARCO ASENSIO’YU KADROSUNA EKLEDİ

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu 3+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Marco Asensio’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı.

ASENSIO: “BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

İmza töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum” dedi.

ASENSIO’NUN TRANSFER DETAYLARI

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Asensio için PSG’ye bonuslar dahil toplamda 8.5 milyon euro bonservis ücreti ödüyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, İngiliz ekibiyle 21 maçta 8 gol atıp 1 asist yaptı.