Fenerbahçe Marco Asensio’yu İstanbul’a Getirdi

Fenerbahçe, Marco Asensio’yu Transfer Etti

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giymiş İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinin PSG ile bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedelle sonuçlandığı bilgisi veriliyor. Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı.

Yıldız Oyuncu Havalimanında Karşılandı

Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Asensio, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu; Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkat çekti.

Resmi Sözleşme İçin Sağlık Kontrolleri Bekleniyor

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye olarak değerlendirilen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transfer, sarı-lacivertli taraftarların heyecanını artıran önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.