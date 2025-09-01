Fenerbahçe, Marco Asensio’yu İstanbul’a Getirdi

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Süper Lig’de şampiyonluk arzusu ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giymiş olan İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getiriyor. Transfer işlemleri sırasında PSG ile bonuslar dahil olmak üzere 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedelle anlaşma sağlandığı bildiriliyor.

ASENSIO’NUN İSTANBUL’A GİRİŞİ

Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel bir uçakla iniş yapıyor. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan yıldız oyuncu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıyor.

KARİYERİ VE BEKLENTİLER

29 yaşındaki orta saha oyuncusu; Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi birçok üst düzey kulüpte futbol oynamış. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık geçiren Asensio, burada 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye olarak görülen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.