Fenerbahçe, Marco Asensio’yu Transfer Edecek

FENERBAHÇE TRANSFERDE YENİ HEDEFİ MARCO ASENSİO

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transfer hamlesiyle daha dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmanın ardından, Paris Saint-Germain’de forma giyen Marco Asensio için girişimlerde bulundu.

MARCO ASENSİO’NUN TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fransız basınında yer alan bilgilere göre; Fenerbahçe, 29 yaşındaki İspanyol oyuncuyu transferde ikna etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin, Marco Asensio için 14 milyon euro’luk bir bedelle transfer yapacağı ve bu işlemi kısa bir süre içinde tamamlayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

