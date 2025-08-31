Fenerbahçe, Marco Asensio’yu Transfer Edecek

FENERBAHÇE TRANSFERDE YENİ HEDEFİ MARCO ASENSİO

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transfer hamlesiyle daha dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmanın ardından, Paris Saint-Germain’de forma giyen Marco Asensio için girişimlerde bulundu.

MARCO ASENSİO’NUN TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fransız basınında yer alan bilgilere göre; Fenerbahçe, 29 yaşındaki İspanyol oyuncuyu transferde ikna etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin, Marco Asensio için 14 milyon euro’luk bir bedelle transfer yapacağı ve bu işlemi kısa bir süre içinde tamamlayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.