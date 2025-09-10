Fenerbahçe, Marco Asensio’yu transfer etti

FRANSA’DAN GELEN TRANSFER DETAYI

Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain’den Fenerbahçe’ye transfer olan İspanyol futbolcu Marco Asensio hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Alman basınında yer alan bilgilere göre, Bayern Münih’te sakatlanan yıldız orta saha oyuncusu Jamal Musiala’nın yerine menajer Jorge Mendes, Paris Saint-Germain’de istenmeyen oyuncu Marco Asensio’yu Germen ekibine önerdi.

BAŞARISIZ GÖRÜŞMELER VE FENERBAHÇE’NİN ROLÜ

Bayern Münih, Asensio’nun önerisini olumlu bir şekilde değerlendirdi. Ancak kulüp, Asensio’nun maaşını çok yüksek bulduğu için transferi gerçekleştiremeyerek görüşmeleri durdurdu. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, İspanyol yıldızın transferini bitirmek için devreye girdi ve başarılı bir şekilde anlaşmaya vardı.