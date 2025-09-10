Fenerbahçe, Marco Asensio’yu transfer etti

Haberler

FRANSA’DAN GELEN TRANSFER DETAYI

Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain’den Fenerbahçe’ye transfer olan İspanyol futbolcu Marco Asensio hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Alman basınında yer alan bilgilere göre, Bayern Münih’te sakatlanan yıldız orta saha oyuncusu Jamal Musiala’nın yerine menajer Jorge Mendes, Paris Saint-Germain’de istenmeyen oyuncu Marco Asensio’yu Germen ekibine önerdi.

BAŞARISIZ GÖRÜŞMELER VE FENERBAHÇE’NİN ROLÜ

Bayern Münih, Asensio’nun önerisini olumlu bir şekilde değerlendirdi. Ancak kulüp, Asensio’nun maaşını çok yüksek bulduğu için transferi gerçekleştiremeyerek görüşmeleri durdurdu. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, İspanyol yıldızın transferini bitirmek için devreye girdi ve başarılı bir şekilde anlaşmaya vardı.

ÖNEMLİ

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

