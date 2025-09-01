Fenerbahçe, Marco Asensio’yu transfer etti

FENERBAHÇE, YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Fenerbahçe, yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çabaları kapsamında İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu ekibine kattı. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgiye göre, Paris Saint-Germain ile anlaşma sağlandı ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin ardından duygularını dile getiren Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum” şeklinde konuştu.

ASENSIO, TAKIMA KATILMAYA HAZIR

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, transfer hakkında yaptığı değerlendirmede ise, “Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.