Spor

Fenerbahçe, Mario Branco ile Ayrıldı!

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Fenerbahçe, Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı Lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, “14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.” denildi.

BRANCO’YA TEŞEKKÜRLER

Açıklamada, “Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur.” ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe, Mario Branco’ya kulübe sunduğu hizmetler için teşekkür etti ve kendisine kariyerinde sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

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