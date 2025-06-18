Fenerbahçe Matteo Darmian’a veda ediyor

TRANSFER SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarını sürdürürken, transfer listesinde bulunan İtalyan sağ bek Matteo Darmian ile alakalı dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Tuttosport’tan alınan bilgilere göre, Inter ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına karşın takımdan ayrılması beklenen Matteo Darmian, futbol kariyerini sonlandırmaya karar verdi.

Kariyerine teknik direktör olarak devam etmeyi planlayan 36 yaşındaki İtalyan oyuncunun, gelecekteki transfer tekliflerini değerlendirilmeye almayacağı ifade ediliyor. Bu arada, Fenerbahçe’nin Osayi Samuel ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenilirken, geçtiğimiz haftalarda Inter ile iletişime geçerek Darmian’ın transfer koşullarını sorduğu ve oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerisi yaptığı bildirildi.

PERFORMANSLARI DİKKATE DEĞER

Darmian, bu sezon Inter forması ile toplamda 46 maça çıkmış, 3 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koymuştur. Fenerbahçe’nin transfer ihtimalleri ve Darmian’ın durumu, taraftarlar arasında merakla takip ediliyor.