Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Galibi

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank’ı 3-0 yenerek kupaya ulaştı.

MAÇ DETAYLARI

Salon: Yenişehir Spor Salonu – Rize

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yavuz Akdemir, GDS Hakemi: Ramazan Demiröz

Setler: 19-25, 23-25, 17-25

Süreler: 28′, 34′, 1′ 02

Halkbank: Yunus Emre, Maa, Dick Kooy, Sercan, Mirza, Leal Hidalgo, Volkan (L), İzzet, Sotola, Caner, Batuhan

Fenerbahçe Medicana: Ngapeht, Hakkı, Kaan, Yiğit, Jendryk, Drzyzga, Burak (L), Caner Dengin (L), Caner Pekşen

2025 AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Halkbank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 3-0 kazanarak kupayı 5. kez kazandı. Final, Ngapeth’in iki servis sayısıyla start aldı. Fenerbahçe, maça 3 sayılık bir seri ile girdi. Ancak Halkbank, hemen ardından benzer bir seriyle karşılık verdi. Başkent temsilcisi, 7-6’da öne geçti. İlk set boyunca heyecan hiç eksik olmadı ve Fenerbahçe son bölümüne 20-16 önde girdi. Setin sonuna kadar sayılar bulan Fenerbahçe, 25-21’lik skorla ilk seti alarak maçı 1-0’a taşıdı. İlk sette Ngapeth, 3 servis ve 6 hücum sayısıyla etkili oldu. Halkbank’ta ise Sercan, 3 blok sayısı ile katkı verdi.

Fenerbahçe, ikinci sete de iyi başlayarak farkı açmaya yöneldi (8-3). Ancak Halkbank, 12-12’de durumu eşitledi. File üstünde hakimiyetini artıran Halkbank, 14-12 öne geçti. Fenerbahçe, 17-17’de yeniden dengeyi sağladı. Setin son kısmına 20-19 önde giren Halkbank oldu. 21-21’deki eşitlik sonrası Fenerbahçe, öne geçerek etkili servis ve hücumlarla seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

ÜÇÜNCÜ SETTE SONUÇ İKİNCİ KEZ ANADOLU’DA

Maçın 3. setine de iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Setin başında farkı (13-7) açan sarı lacivertliler, Halkbank’ın farkı 3 sayıya indirmesine rağmen son bölüme 20-14 önde girdi. Seyircisinin coşkusunu arkasına alan Fenerbahçe, seti 25-17 kazanarak maçı 3-0’la sonuçlandırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, son iki sezonun finalinde kaybettiği Halkbank’tan rövanşı alarak, kupayı 5. kez müzesine götürmüş oldu.