Fenerbahçe Medicana, Galatasaray’ı 3-2 yendi

FENERBAHÇE FINALDE

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin’i 3-2 yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, maç sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belgü, 2-1 aldıkları seriyle ilgili, “Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de çok iyi hazırlanmıştı. Gayet iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir takımımız var. Bu sezon ne yazık ki bazı iniş-çıkışlar yaşadık. Bunları en aza indirerek daha iyi bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Finalde karşılaşacakları VakıfBank ile yapacakları şampiyonluk serisini değerlendiren Belgü, “Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. VakıfBank, bizi CEV Şampiyonlar Ligi’nde elemişti. Çok ciddi ve iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Elimizden geleni yapacağız. Takımımıza güveniyoruz. Onlar da iyi bir sonuç alarak kupayı Fenerbahçe’ye getirecekler” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HEDEFLER VE ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADELESİ

Fenerbahçe’nin yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Bozkurt ise, “Çok mutluyuz. Galatasaray gibi önemli bir rakibimizi yendik. İnşallah final serisini de alıp şampiyon olacağız. Fenerbahçe’ye de bu yakışır. Hedeflerimiz çok büyük. Avrupa şampiyonluğunu istiyoruz. Bu sezon kısmet olmadı ama inşallah seneye üstüne koyarak ilerleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Finalde Fenerbahçe, VakıfBank ile karşılaşırken, Galatasaray Daikin ise üçüncülük mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile yüzleşecek. Bu arada Fenerbahçe Medicana, normal sezonu 1. sırada tamamlarken Galatasaray Daikin ise 4. sırada bitirmişti. Bozkurt, VakıfBank ile ilgili, “Daha önce yenmiştik. Yine yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah şampiyon olacağız” sözlerini de ekledi.