Fenerbahçe Medicana, Galatasaray’ı 5 Setle Geçti

MAÇIN DETAYLARI

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nin 19. haftasında gerçekleşen derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip ise 5. mağlubiyetini yaşadı. Maçın oynandığı salon ise Burhan Felek Vestel Voleybol oldu.

GALİBİYETİN ANLAMİ

Fenerbahçe Medicana’nın bu galibiyeti, takımın ligdeki performansını güçlendiriyor. Aynı zamanda, Galatasaray HDI Sigorta için ise bu mağlubiyet, ligdeki zorlu mücadelede zayıf noktalar olduğunu gösteriyor. Takımların geleceği için bu tip derbi karşılaşmaları her zaman büyük önem taşıyor.