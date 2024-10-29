Fenerbahçe Medicana, Galatasaray’ı Rahat Geçti!

FENERBAHÇE, GALATASARAY’I SU GİBİ GEÇTİ

Vodafone Sultanlar Ligi’nin altıncı haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin’i evinde ağırladı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilen mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray Daikin’i setlerde 3-0 yenerek ligdeki namağlup liderliğini devam ettirdi.

SARIKANARYA KIZLARINDAN TARİHİ BAŞARI

Sarı Melekler, bu sezonki altı maçında da rakiplerine set vermeyerek 3-0 galibiyetler elde ediyor. Bu olağanüstü performanslarıyla dikkat çeken Fenerbahçe Medicana, ligde büyük bir başarıya imza atıyor.