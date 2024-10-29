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Spor

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray’ı Rahat Geçti!

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FENERBAHÇE, GALATASARAY’I SU GİBİ GEÇTİ

Vodafone Sultanlar Ligi’nin altıncı haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin’i evinde ağırladı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilen mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray Daikin’i setlerde 3-0 yenerek ligdeki namağlup liderliğini devam ettirdi.

SARIKANARYA KIZLARINDAN TARİHİ BAŞARI

Sarı Melekler, bu sezonki altı maçında da rakiplerine set vermeyerek 3-0 galibiyetler elde ediyor. Bu olağanüstü performanslarıyla dikkat çeken Fenerbahçe Medicana, ligde büyük bir başarıya imza atıyor.

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