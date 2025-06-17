Fenerbahçe, Merih Demiral’ı almak istiyor

FENERBAHÇE MERİH DEMİRAL TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig’in önemli temsilcilerinden Fenerbahçe, Merih Demiral’ın transferi için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen Merih, Avrupa’daki kadro derinliğine önemli katkılar sağlayacak.

AL-AHLİ FORMASI GİYEN FUTBOLCU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe, Al-Ahli’de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili adımlar atmaya başladı. Tecrübeli stoperin Suudi takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki defans oyuncusunun, sarı-lacivertlilerin altyapısından gelmesi büyük bir avantaj teşkil ediyor.

GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Merih’in güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak belirleniyor. Yapılacak görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması beklenirken, milli futbolcunun Fenerbahçe’ye geri dönmeye istekli olduğu öğreniliyor.