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Fenerbahçe Merih Demiral’ı İstiyor

FENERBAHÇE’DE MERİH DEMİRAL GÜNDEMDE

2025-26 sezonuna mükemmel bir kadro ile giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe’de, Merih Demiral transferi ön plana çıkıyor. Milli futbolcuye yapılacak teklif belirli oldu. 2023 yaz transfer döneminde 17 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta’dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’ye geçen milli stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli ekip, 2026’da sona erecek olan sözleşmesi için kiralama teklifi yapacak. Fenerbahçe’nin bu teklifi satın alma opsiyonuyla yönlendirmesi bekleniyor.

MERİH’İN DÖNMEYE OLAN İLGİSİ

Merih Demiral’ın tekrar Fenerbahçe’ye dönmek konusunda istekli olduğu belirtiliyor. Futbol Direktörü Devin Özek’in bizzat ilgileneceği bu transferin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda, Demiral 9 yıl aradan sonra tekrar sarı lacivertli forma giyecek. Bu sezon Al Ahli formasıyla 44 maça çıkan Merih, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemiş durumda.

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