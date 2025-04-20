Fenerbahçe, Mert Efe ile Anons Yaptı

MEANİNGFUL ACTIVITIES BEFORE THE MATCH

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’u ağırlamadan önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel etkinlikler gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesinde ilk 11’i duyurmayı 4 yaşındaki Mert Efe isimli küçük taraftara emanet etti. Bu duygusal anlar kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve büyük ilgi gördü.

COMMUNITY SPIRIT DURING THE CEREMONY

Fenerbahçe’nin 23 Nisan etkinlikleri bununla bitmedi. Sarı-lacivertli oyuncular, maç öncesindeki seremonide şehitlerin çocuklarıyla birlikte sahaya çıktı. Bu anlamlı jest, hem tribünlerden hem de ekran başındakilerden büyük bir alkış aldı. Fenerbahçe’nin bu hareketi, toplumla olan bağını güçlendiriyor ve miniklere olan sevgisini gösteriyor.