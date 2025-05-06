Haberler

Fenerbahçe, Mert Hakan Ameliyat Geçirdi

FENERBAHÇE’DEN MERT HAKAN YANDAŞ’IN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, sporcu Mert Hakan Yandaş’ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon nedeniyle artroskopik debridman ameliyatı olduğunu duyurdu. Ayrıca, kulüp sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı.

AMELİYAT SONUCUNDA BAŞARILI SONUÇ

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

GEÇMİŞ OLSUN TEMENNİSİ

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı bu açıklama ile taraftarlarını ve kamuoyunu bilgilendirmiş oldu. Başarılı bir ameliyat geçiren futbolcu için geçmiş olsun dilekleri iletildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fettuh, Filistinlilere Uluslararası Koruma Çağrısı Yaptı

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun Gazze'deki İsrail saldırılarına tepkisiz kalmasını eleştirerek, derhal koruma önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Ankara-Niğde Otoyolunda Kaza Meydana Geldi

Ankara-Niğde otoyolunda gerçekleşen kafa kafaya çarpışmada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.