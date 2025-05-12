Fenerbahçe, Mert Hakan’ı taburcu ediyor

FENERBAHÇE’DEN MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında çıkan yanlış haberleri yalanlayarak, oyuncunun taburcu olmaya hazırlandığını bildirdi. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş’ın kaptığı enfeksiyon yüzünden ayağının kesileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında merak edilenler devam ediyor.

SAĞLIK DURUMUNUN AÇIKLAMASI YAPILDI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş hakkında resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, Mert Hakan’ın sağlık durumu ile ilgili yayımlanan haberleri yalanladı. Fenerbahçe, “Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

YANLIŞ HABERLERİN YERİNE GERÇEKLER

Oda TV, Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında bir haber paylaşarak, enfeksiyon yüzünden ayağının kesilebileceği yönünde iddialarda bulunmuştu. Ancak Fenerbahçe, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Mert Hakan Yandaş’ın taburcu olmasıyla ilgili sürecin hızlandığı belirtiliyor.