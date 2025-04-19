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Fenerbahçe, Mert Hakan’ın Hastanede Tedaviye Devam Edecek

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın tedavisi sırasında enfeksiyon durumunun artması nedeniyle hastane sürecinin devam edeceğini bildirdi. Sarı-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz,” ifadelerine yer verildi.

HASTANEDE TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Yandaş’ın tedavi edilmesi gereken enfeksiyon durumu, sağlık ekibi tarafından yakından izleniyor. Bu süreç, oyuncunun daha sağlıklı bir şekilde takıma katılmasını sağlayacak olarak değerlendiriliyor. Sarı-lacivertli takım, tedavi sürecinin başarıyla geçmesini bekliyor ve Mert Hakan için desteklerini sürdürüyor.

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