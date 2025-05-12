Haberler

Fenerbahçe, Mert Hakan’la ilgili yalanladı

FENERBAHÇE’DEN MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Mert Hakan’ın sakatlığıyla ilgili çıkan iddiaları yalanlıyor. Açıklamada, “Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri yer aldı.

ODA TV’NİN HABERİNE YANIT

Oda TV, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında bir haber paylaşmıştı. Bu haberde, tecrübeli oyuncunun enfeksiyon sebebiyle ayağının kesilme riski taşıdığı yönünde iddialar öne sürüldü. Fenerbahçe ise bu bilgileri kesin bir dille reddederek, Mert Hakan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Gine’de Demokratik Seçimler Aralık’ta Yapılacak

Gine'de askeri darbenin ardından ilk demokratik seçimler aralık ayında gerçekleşecek. Geçiş sürecinin Başbakanı, anayasa referandumunun 21 Eylül'de olacağını duyurdu.
Haberler

Bursa’da Motosiklet Kazasında 1 Ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.