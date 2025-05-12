Fenerbahçe, Mert Hakan’la ilgili yalanladı

FENERBAHÇE’DEN MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Mert Hakan’ın sakatlığıyla ilgili çıkan iddiaları yalanlıyor. Açıklamada, “Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri yer aldı.

ODA TV’NİN HABERİNE YANIT

Oda TV, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında bir haber paylaşmıştı. Bu haberde, tecrübeli oyuncunun enfeksiyon sebebiyle ayağının kesilme riski taşıdığı yönünde iddialar öne sürüldü. Fenerbahçe ise bu bilgileri kesin bir dille reddederek, Mert Hakan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu vurguladı.