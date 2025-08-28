Haberler

Fenerbahçe, Milan’la Kaleci İçin Görüşüyor

Kaleci arayışına devam eden Fenerbahçe, İtalya’nın Serie A temsilcisi Milan’a yöneliyor. Tuttosport’un haberine göre, Fenerbahçe, Milan’ın 30 yaşındaki Fransız kalecisi Mike Maignan’ın menajeri ile iletişime geçti. Sarı-lacivertli takımın oyuncunun şartları hakkında bilgi edindiği bildiriliyor.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Fenerbahçe’nin, Milan’a gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Maignan için 6 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı ve bu transferi kısa sürede tamamlamak istediği kaydediliyor.

ÖNEMLİ BİR AYRILIK

Ayrıca, deneyimli kalecinin Milan’dan ayrılma arzusunda olduğu ve Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir çocuk dahil dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Bursa Valiliği, Yangınla Mücadelede Devam Ediyor

Bursa Valiliği, Yenişehir'deki orman yangınına 5 helikopter, 4 uçak ve 718 personelin katıldığı bir müdahale gerçekleştirdiğini bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.