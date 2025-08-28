Fenerbahçe, Milan’la Kaleci İçin Görüşüyor

Kaleci arayışına devam eden Fenerbahçe, İtalya’nın Serie A temsilcisi Milan’a yöneliyor. Tuttosport’un haberine göre, Fenerbahçe, Milan’ın 30 yaşındaki Fransız kalecisi Mike Maignan’ın menajeri ile iletişime geçti. Sarı-lacivertli takımın oyuncunun şartları hakkında bilgi edindiği bildiriliyor.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Fenerbahçe’nin, Milan’a gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Maignan için 6 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı ve bu transferi kısa sürede tamamlamak istediği kaydediliyor.

ÖNEMLİ BİR AYRILIK

Ayrıca, deneyimli kalecinin Milan’dan ayrılma arzusunda olduğu ve Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.