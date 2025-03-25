Fenerbahçe Milan Skriniar İçin Anlaştı!

FENERBAHÇE’NİN MÜTHİŞ TRANSFERİ

Fenerbahçe, kış transfer döneminde Galatasaray’a karşı etkileyici bir hamle yaparak Milan Skriniar’ı kadrosuna dahil etti. Paris Saint-Germain’den kiralık olarak gelen 30 yaşındaki stoper, sahada gösterdiği performans ile adeta bir kalkan görevi üstlendi ve savunma hattının önemli bir parçası haline geldi. Sarı-lacivertliler bu değerli oyuncuyu takımda tutmak için harekete geçti ve PSG ile müzakerelere başladı. Türkiye Gazetesi’ne yansıyan bomba haber, “Fenerbahçe, Skriniar’ın tapusu için Fransız deviyle sözlü anlaşmaya vardı!” şeklinde oldu.

BÜYÜK ANLAŞMA: 10 MİLYON EURO!

Elde edilen bilgilere göre Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın bonservisi için PSG’ye 10 milyon euro ödemeyi kabul etti. Ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Slovak futbolcu, performansıyla bu bedeli sonuna kadar hak ettiğini gösterdi. PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Skriniar’ı kadroda tutma hedefi olan sarı-lacivertliler, bu hamleyle savunmada uzun vadeli bir lider elde etmiş olacak.

SAHADA GÖSTERİLEN PERFORMANS

Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla 12 maçta toplam 1110 dakika sahada kalmayı başardı. Her saniyesiyle güven veren stoper, savunmada adeta bir duvar gibi durarak Jose Mourinho’nun vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. 1,88’lik boyu, deneyimi ve soğukkanlı tavrıyla rakiplerini yıldıran Skriniar, sarı-lacivertli taraftarların da beğenisini kazandı. Bu yüksek performans, Fenerbahçe’nin neden 10 milyon euro’yu gözden çıkardığını ortaya koyuyor.

Kış transfer döneminde Galatasaray’ın son anda elinden kaptığı Skriniar, şimdi Fenerbahçe’nin kalıcı bir yıldızı olmaya hazırlanıyor. PSG ile gerçekleştirilen görüşmelerde sözlü bir anlaşmanın sağlanması, bu transfer sürecinin ne denli hızlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğini açıkça gösteriyor.