Fenerbahçe, Mile Svilar’ı Yakından Takip Ediyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını durdurmayan Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Roma’da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Mile Svilar’ın durumunu gözlemliyor. Ünlü gazeteci Di Marzio’nun aktardığına göre, Roma yönetimi, Svilar’ın 2027 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmayı hedefliyor. Ayrıca, 25 yaşındaki file bekçisinin Roma’da mutlu olduğu ve takımda kalmayı arzuladığı ifade ediliyor. Svilar’ın Roma’dan yıllık 1 milyon euro kazandığı ve İtalyan kulübünün yeni sözleşme önerisinde Sırp kaleciye 1.6 milyon euro artı bonuslar teklif ettiği belirtiliyor. Ancak Svilar’ın bu teklife henüz yanıt vermediği duyuruldu.

Bunun yanı sıra, Svilar’ı birçok takımın takip ettiği bilgisi geliyor ve bu takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu vurgulanıyor. Jose Mourinho’nun Roma’da beraber çalıştığı Svilar ile tekrar bir araya gelmek istediği ve Portekizli teknik adamın 25 yaşındaki kaleciyi izlemeye devam ettiği aktarılıyor. Fenerbahçe’nin Svilar için transfer planının, Dominik Livakovic ile takas yapma fikri üzerine kurulu olduğu öne sürülüyor. Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Svilar’ın güncel piyasa değerinin 14 milyon euro olduğu bilgisi de veriliyor.