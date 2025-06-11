Fenerbahçe, Mitrovic İçin Gözleme Aldı

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gelecek sezon Süper Lig’de ve Avrupa’da başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Koç’tan beklenmedik bir hamle geldi. Salim Manav’ın haberine göre, Fenerbahçe, santrfor transferinde gözünü Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic’e dikti.

Sarı-lacivertli ekip, Sırp golcü için detayları araştırmaya başladı. Başkan Ali Koç’un, Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic ile iletişime geçerek hemşehrisi Aleksandar Mitrovic hakkında bilgi aldığı bildiriliyor. Son iki sezondur Suudi Arabistan’da forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon 36 maçta 28 gol atıp 7 asist gerçekleştirdi.