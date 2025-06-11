Fenerbahçe, Mourinho İle Devam Edecek

JOSE MOURINHO’NUN FENERBAHÇE’DEKİ GELECEĞİ NETLEŞTİ

Fenerbahçe’deki durumu merak uyandıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun Sarı-lacivertliler ile olan geleceği açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Mourinho ile görüşmek amacıyla Londra’ya seyahat etti. Bu ikili arasında yapılan toplantıda alınan karar da kesinleşti. Fenerbahçe, 62 yaşındaki teknik adam Jose Mourinho ile devam etme kararı aldı. Yönetim kurulu ile yapılan istişarelerin ardından Ali Koç’un oy çoğunluğu ile Portekizli antrenör ile yola devam etmek istediği öğrenildi.

MOURINHO’NUN GEÇEN SEZONU DEĞERLENDİRİLDİ

Geçtiğimiz sezonun başlangıcında Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, toplamda 56 maçta takımın başında bulundu. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet alarak başarılı bir performans sergileyen deneyimli hoca, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Mourinho, bu süreçte 2.09 puan ortalaması yakalayarak takımına önemli katkılarda bulundu.