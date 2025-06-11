Fenerbahçe, Mourinho İle Devam Ediyor

TEKNIK DİREKTÖRÜN GELECEĞİ NETLEŞTİ

Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun durumu kesinlik kazandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa süre önce Mourinho ile bir görüşme yapmak üzere Londra’ya gitmişti. Bu görüşme sonucunda alınan karar da gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe yönetimi, 62 yaşındaki Mourinho ile devam etme kararı aldı.

YONETİM KURULU İLE İSTİŞARE YAPILDI

Ali Koç’un yönetim kurulu ile yaptığı istişare sonucunda, Portekizli teknik adamla devam etme yönünde oy çokluğu oluşturdu. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’nin başına geçen Jose Mourinho, toplamda 56 maçta takımın başında bulundu. Bu süreçte, 35 galibiyet elde eden tecrübeli hoca, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Mourinho, takıma 2.09 puan ortalaması kazandırdı.