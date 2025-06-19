Fenerbahçe, Mourinho İle Transfer Yapıyor

FENERBAHÇE’DE MOURINHO’NUN ROLÜ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon transfer görüşmelerinde etkinliğini sürdürüyor. Mourinho, daha önce çalıştırdığı Tottenham ve Roma’da da dikkat çektiği bir futbolcuyu, Fenerbahçe’ye ücretsiz transfer olmaya ikna etmeyi başardı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de, Mourinho önemli bir rol üstleniyor.

LUCAS VAZQUEZ FENERBAHÇE’YE GELİYOR

Sarı-lacivertli takımın transfer listesinde yer alan isimlerle bire bir görüşmeler yapan Jose Mourinho, dünya çapında tanınan yıldızları Fenerbahçe’ye kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Bu bağlamda Mourinho’nun hedefinde, sözleşmesi sona eren Real Madrid oyuncusu Lucas Vazquez bulunuyor. Sözcü’de yayımlanan habere göre, Mourinho, Trent Alexander-Arnold transferinden sonra, 18 yıllık Real Madrid kariyerine son vermeye hazırlanan Lucas Vazquez’i Fenerbahçe’ye transfer etmeyi başardı.

TRANSFERİN DETAYLARI

33 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe’ye bedelsiz bir biçimde katılacak. Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 51 karşılaşmaya çıkan Lucas Vazquez, bu maçlarda 2 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.