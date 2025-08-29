Fenerbahçe Mourinho İle Yollar Ayrıldı

FENERBAHÇE VE MOURINHO İŞ BİRLİĞİ SONA ERDİ

Fenerbahçe’nin 2024-2025 sezonu için Jose Mourinho ile iş birliği büyük bir heyecanla başlamıştı. Ancak, sarı-lacivertli kulüp, daha sezonun başlarında teknik direktör değişikliği yapma kararı aldı. Bu durum, Fenerbahçe Mourinho sürecinin beklenilenin çok kısa sürmesi nedeniyle futbol otoriteleri tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Şimdi, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.

JOSE MOURINHO’NUN GELİŞİ VE AYRILIĞI

Jose Mourinho, Haziran 2024’te büyük bir törenle Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak atandı. Avrupa’nın en ünlü teknik adamlarından biri olarak kabul edilen Mourinho’nun gelişi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir sevinç yarattı. Ancak, Fenerbahçe ve Mourinho arasındaki birliktelik, yalnızca birkaç ay sürdü. Kulüp, resmi olarak Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuya dair yapılan açıklamada, “Kamuoyunun bilgisine, profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” denildi.