Fenerbahçe, Mourinho İle Yollarını Ayırdı

JOSE MOURINHO İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini üstlenen Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır.” ifadesine yer verildi.

TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLEKLERİ

Yapılan açıklama devamında, “Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi. Fenerbahçe, Mourinho’nun kulüpteki katkıları için minnettarlığını ifade ederken, yeni dönem için hazırlıkları sürdürüyor.

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

