Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE’DEN MOURINHO’NUN AYRILIĞI AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

İRFAN CAN KAHVECİ’NİN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ayrılık ardından milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Gözde Kahveci, çocuğunun güldüğü anları paylaştı ve bu paylaşım, İrfan Can’a forma vermeyen Mourinho’ya bir gönderme olarak yorumlandı.