Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilişkilerini sonlandırdı. Deneyimli teknik adam, ilk sezonunda özellikle büyük maçlardaki başarısızlıkları ve futbolcu tercihleriyle eleştirildi. Bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamama durumu, alınan kararda belirleyici oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica’ya elendikten sonra Avrupa macerasına Avrupa Ligi’nde devam etme kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile yapılan görüşmenin ardından yolları ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli teknik adama emekleri için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Kısa Sürede Kaldığı Türkiye Macerası

Kariyerinde pek çok başarıya imza atan Mourinho, 2 Haziran 2024 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Teknik direktörlük kariyerinde 10. kulübü olan Fenerbahçe’de, ilk sezonunda 56 maça çıkmış; 35 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 12 beraberlik almıştı. Mourinho, Trendyol Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışını kaybederek sezonu 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2.33 puan ortalaması yakaladı. Ancak, bu rakam şampiyonluk için yeterli olmadı.

Derbilerde Galibiyet Yok

Mourinho’nun takımı, bu sezon büyük rakipleriyle oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. 2024-2025 sezonunda Galatasaray’a evinde mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda ise 0-0 berabere kaldı. Ayrıca Beşiktaş ile iki karşılaşmada da sahadan mağlup ayrıldılar. Böylece derbilerde yalnızca 1 puan topladı. Sarı-lacivertliler, derbilerde sadece 1 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile karşılaşarak 2-1’lik skorla elendi.

İstikrarsız Oyuncu Seçimleri

Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon değişkenlik gösteren ilk 11’lerle eleştirildi. Özellikle stoper hattındaki değişiklikler sezon boyunca devam etti. Ligde 17 yabancı ve 16 yerli olmak üzere toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi. Süper Lig’i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı, 3. eleme turunda Feyenoord’u eleyerek play-off turuna yükseldi. Bu turda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, evlerinde golsüz berabere kalırken, deplasmanda 1-0’lık mağlubiyetle bekledikleri başarıyı yakalayamadı. Mourinho’nun liderliğindeki Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda 2’si Trendyol Süper Lig, 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Özellikle Portekiz’de alınan sonuçlar, taraftarların büyük tepkisini çekti. Yeni teknik direktör konusunda çok yakında resmi açıklama yapılacak.