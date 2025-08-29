Haberler

Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı

SON DÖNEM GELİŞMELER

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Kulüp, bu konuyla ilgili olarak yaptığı resmi açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

TEKNİK EKİP DEĞİŞİYOR

Portekizli teknik adamla birlikte, ekibinin de görevine son verildi. Fenerbahçe’nin başına geçici olarak yardımcı antrenör Zeki Murat Göle geçti. Göle, bu sabah Samandıra’da düzenlenen antrenmanda takımın başında yer aldı. Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği ile oynanacak olan maçta da takımın teknik sorumlusunu üstlenecek.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BELLİ OLDU

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadele 31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Takımın, yeni dönemdeki performansı merakla bekleniyor.

ÖNEMLİ

