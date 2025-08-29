Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE VE MOURINHO AYRILIĞI

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kararın alındığı Kastamonu’da, Fenerbahçe taraftarları tarihi Nasrullah Meydanı’nda cuma namazının ardından cemaate çekme helva ikram etti. Bazı vatandaşlar, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını bu çekme helvalar dağıtılırken öğrendi.

MUTLULUK VE ÇEKME HELVA İKRAMI

Fenerbahçe taraftarı Ozan Furkan Atlamaz, “Ofiste arkadaşımla oturuyorduk. Bugün mübarek cuma günü, Jose Mourinho’nun kovulduğu haberini aldık. Bundan dolayı ilk başta çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızın ağzı tatlansın hem de Fenerbahçeliler’in ağzı tatlansın diye düşündük. Çünkü bu haberi uzun zamandır bekliyorduk. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra bekliyorduk. Haberi aldıktan sonra böyle bir çekme helva dağıtımı ile vatandaşların yüzlerini gülümsetelim, ağızlarını tatlandıralım diye ortak bir fikir aldık. Böyle de bir şey yaptık, güzel ve renkli oldu diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BEKLENEN AYRILIK VE YENİ TEKNİK DİREKTÖR İSTEĞİ

Uzun süredir Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasını beklediklerini dile getiren Yiğit Eraslan, “Çekme helva ikram ettiğimiz cemaat ve esnaflar çok sevindi. Haberi bizden alanlar oldu. Cuma çıkışı ‘gitti mi’ diye soranlar oldu, biz de ‘gitti’ dedik. Biz de sevindik, zaten uzun zamandır arkadaşımızın dediği gibi gitmesini bekliyorduk. Kendisi de zaten bunu bekliyordu. Bana kalırsa tazminatını bekliyordu. Kovulmayı bekliyordu, ona uygun hamleler yaptı. Şampiyonlar Ligi play-off öncesinde yaptığı açıklamalar kulübümüzü küçük düşürecek düzeyde açıklamalardı. Birçok hareketinden memnun değiliz, hiç bir performanslarından memnun değildik. Zaten istiyorduk, çok mutluyuz” diye konuştu.

Yeni teknik direktörün Fenerbahçe camiasından bir isim olmasını istediklerini dile getiren Eraslan, “Bu camiadan biri olsun isterim, her Fenerbahçeli gibi, Fenerbahçe’nin evladı olsun isterim, yerli ve milli bir hoca olsun isterim. İsteklerim bunlar, kim olursa şimdiden hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.