Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırıyor

SÜPER LİG DEVİ FENERVARBECH’E BOMBA GELİŞME

Fenerbahçe, yollarını ayırdığı ünlü antrenör Jose Mourinho hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşadı. Portekizli hoca, kariyerinde sadece Porto ve İnter takımlarından kendi isteğiyle ayrıldı. Diğer ekiplerde ise Chelsea (iki kez), Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi kulüplerden kovularak tazminat aldı. Fenerbahçe de bu durumdan etkileniyor. Sarı-Lacivertliler, Mourinho ve ekibinin kalan 9 aylık alacakları ile primlerini ödeyecek. Bu miktarın muhtemel şampiyonluk primleri nedeniyle 15 milyon euroyu bulabileceği iddia edildi.

Sözleşmeye göre, tecrübeli teknik adam başka bir takımla anlaşsa bile bu ücreti alacak. Geçtiğimiz hafta İngiliz medya kaynaklarında, Nottingham Forest’ın Jose Mourinho ile temas kurduğu bilgisi gündeme gelmişti. Aynı zamanda, Mourinho’nun kulüp yönetimine karşı yaptığı açıklamaların da tonunun arttığı görülüyor.

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Dün The Sun gazetesinde yer alan bir haber, Nuno Espirito Santo’nun Nottingham’dan ayrılacağı ve yerine Mourinho’nun getirileceği yönündeki iddiaları dile getirdi. İngiltere’deki başka bir spekülasyon ise West Ham’ın, bu sezon kötü sonuçlar alan Graham Potter’ı kovmak isteyip yerine Jose Mourinho’yu getirmek istediği şeklinde. Dünyaca ünlü teknik adam, birçok kez Premier Lig’e dönme isteğini dile getirmişti.