Fenerbahçe, Mourinho’ya Zarftan Veda Etti

AYRILIK SÜRECİ GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho’nun ayrılık süreci dikkat çekti. Ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Portekizli teknik adamın ayrılığına nasıl karar verildiği ile ilgili bazı detaylar paylaştı. Düzen, NOW Spor Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda, Mourinho’nun ayrılık kararını, odasında bulduğu bir zarftan öğrendiğini öne sürdü.

MOURINHO’YA ZARFLA VEDA EDİLDİ

Düzen, “Siz nasıl veda edildiğini biliyor musunuz Mourinho’ya? Samandıra’daki odasına gidiyor. Masasında bir zarf görüyor… Zarfı açıyor ve işinize son verilmiştir yazısını görüyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho’ya bir kağıt parçasıyla veda etmiş” ifadelerini kullandı. Bu durum, Mourinho’nun kariyerinde en kısa dönem çalıştığı takım olan Fenerbahçe ile ilgili algıları etkileyebilir.

PERFORMANS DETAYLARI

Jose Mourinho, Fenerbahçe’de toplam 62 maça çıktı. Bu süreçte 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 2.02’lik bir puan ortalaması yakaladı. Mourinho’nun bu performansı, kariyerinde diğer takımlarında aldığı sonuçlarla kıyaslandığında dikkat çekici bir yer tutuyor. Örneğin, Tottenham’da 86, Porto’da 100, Inter’de 108, Roma’da 113, Manchester United’da 151, Real Madrid’de 178 ve Chelsea’de 328 maç gibi sürelerle çalıştı.