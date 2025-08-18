Fenerbahçe, Mourinho’yla Benfica’yı geçebilir

JOSE MOURINHO’NUN BENFICA İLE REKABETİ

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyeri boyunca Benfica ile gerçekleştirdiği 9 karşılaşmadan 6’sını kazanmayı başardı. Ayrıca bu maçlardan 2’sinde beraberlik elde etti. Mourinho’nun Benfica’ya karşı tek yenilgisini ise 16 Mayıs 2004 tarihinde Portekiz Kupası (Taça de Portugal) finalinde yaşadığı görülüyor.

FERNERBAHÇE’NİN BÜYÜK KOZU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Bu eşleşmede sarı-lacivertlilerin en büyük avantajını ise deneyimli teknik adam Jose Mourinho sağlıyor. Mourinho, Leiria, Porto ve Manchester United dönemlerinde Benfica’ya karşı 9 kez sahada yer aldı. Bu maçlarda Mourinho’nun takımları toplamda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez de karşılaşmalar berabere bitti.

MOURINHO’NUN BAŞARILI DÖNEMLERİ

Mourinho, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Porto ile Benfica’nın önünde ligi şampiyonlukla tamamladı. Bu başarıları, Mourinho’nun Benfica’ya karşı olan mücadelelerinde ne denli etkili olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe’nin bu önemli eşleşmede Mourinho’nun tecrübesinden yararlanması bekleniyor.