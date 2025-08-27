Haberler

Fenerbahçe, Mourinho Yönetiminde Oynuyor

FENERBAHÇE’NİN RÖVANŞ MAÇI

Dev bir organizasyonun play-off ikinci aşamasında Fenerbahçe, José Mourinho yönetimindeki bir takım karşısında Portekiz’de mücadele veriyor. İlk maçta beklenen avantajı yakalayamayan Sarı Lacivertliler, rövanşta tur atlama hesapları yapıyor. Maçta mücadele edecek ilk 11’ler netleşirken, taraftarların dikkat ettiği konulardan biri ise İrfan Can Eğribayat’ın neden sahada olmadığı oldu.

İRFAN CAN’IN YERİ

Teknik direktör José Mourinho’nun tercihleri doğrultusunda, İrfan Can Eğribayat bu karşılaşmada yedek kaleci olarak belirlendi. Bu durum, sakatlık ya da disiplin cezasından kaynaklanmıyor; tamamen teknik stratejiyle ilgili bir seçim olarak öne çıkıyor. İrfan Can’ın herhangi bir fiziksel rahatsızlığı yok ve kadro dışı bırakılmasının sebebi, yalnızca teknik direktörün kadro dizilimindeki tercihi.

ÖNEMLİ

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

