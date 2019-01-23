Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geleceği Ümraniyespor maçını Serkan Tokat yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak rövanş maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; yarınki maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13:00 Hatayspor (0) – Medipol Başakşehir (1): Özgür Yankaya

18:00 Kasımpaşa (0) – Aytemiz Alanyaspor (0): Bahattin Şimşek

20:30 Fenerbahçe (0) – Ümraniyespor (1): Serkan Tokat

(SK-SK-S)

TRT