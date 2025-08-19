Haberler

Fenerbahçe, Nene’yi transfer etti

FENERBAHÇE TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe, Dorgeles Nene’nin transferi konusunu çözüme kavuşturdu. Kulübü Salzburg’la prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolü ve resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a geldiğini duyurdu. Nene, Fenerbahçe’nin daveti üzerine pazartesiyi salıya bağlayan gece 02.00 sularında İstanbul’a ulaştı.

NENE’YE YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe’nin Dorgeles Nene için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemesi ve bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euro harcaması bekleniyor. Genç yıldız, Salzburg’da geçirdiği dönemde 49 maçta 15 gol ve 9 asistle dikkat çekti.

2002 yılında Mali’nin Kayes şehrinde dünyaya gelen Nene, kariyerine kendi ülkesinin Guidars FC takımında başladı. Burada sergilediği performansla Salzburg’un ilgisini çekti ve 2021 yılında Avusturya kulübüne transfer oldu. İlk yıllarında Liefering, SV Ried ve Westerlo’ya kiralanan genç oyuncu, 2023 yılında yeniden Salzburg kadrosuna döndü. 87 maçta forma giyen Nene, bu süreçte 22 gol atıp 14 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Malili futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak belirlendi.

Kaptanlık Oyunu Sonucu Açıklandı

18 Ağustos 2025'teki MasterChef kaptanlık oyununu kimin kazandığı, program izleyicileri arasında merakla araştırılıyor. Kaptanlık oyunları, yarışmanın seyrini önemli ölçüde belirliyor.
Genel Tarım Sayımı Erzincan’da Yapılıyor

Genel Tarım Sayımı, Erzincan'ın merkez ve 8 ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle sürmekte. Ekipler, çiftçilerin bilgi beyanlarını toplayarak tarımsal potansiyeli değerlendirecek.

