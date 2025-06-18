Fenerbahçe Neymar’ı Gündemine Aldı

Fenerbahçe, transfer döneminde dikkat çekici bir hamle yaparak Santos’ta forma giyen ünlü futbolcu Neymar’ı transfer listesine ekledi. Fenerbahçe, anlaşma sağlarsa Neymar’ı İstanbul’a getirerek görkemli bir transfer gerçekleştirmiş olacak. Peki, Neymar Fenerbahçe’ye mi geliyor? Fenerbahçe gerçekten Neymar’ı transfer etti mi?

Neymar İlgisi GÜNDEMDE

Fransız basınında, L’Equipe’te yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Neymar’ı gündemine almış durumda. Çocukluk kulübü Santos’taki sözleşmesi ise 30 Haziran’da sona erecek. Sarı-lacivertli ekip, bu anlaşmayı sağlaması halinde Neymar’ı İstanbul’a getirerek tarihi bir imza attıracak.