Fenerbahçe Neymar İçin Harekete Geçti

FENERBAHÇE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ YAŞIYOR

Süper Lig’in önde gelen ekiplerinden Fenerbahçe, büyük yankı uyandıracak bir transfer için hızla adımlar atıyor. Dünya Kupası’nda Brezilya forması giymek isteyen Neymar, Avrupa’ya dönüş yolunda. İstanbul temsilcisi, şu anda Santos’ta forma giyen yıldız futbolcuya teklif yaptı. Neymar, geçtiğimiz yıllarda futbol kariyerinde düşüş yaşasa da, 2026 Dünya Kupası’nda yer alabilmek için yeni sezona büyük bir önem veriyor.

NEYMAR’IN TRANSFERİ RİSK TAŞIYOR

Fenerbahçe’nin transfer hamlesi büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. Şu an Santos forması giyen Neymar’ın, 2025 yılına kadar geçerli bir kontratı var. Ancak sözleşmesinde, istediği takdirde yaz aylarında Avrupa’dan bir kulübe bedelsiz olarak aşabileceğine dair bir madde bulunuyor. Son yıllarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Neymar’ın performansında azalma olduğu belirtiliyor. Bu durum, transferinin risk taşıdığı anlamına geliyor. Bununla birlikte, oyuncunun yeni sezonda büyük bir hedefi var: 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nın kadrosunda yer almak. 33 yaşındaki futbolcu, bu nedenle yeni sezona ciddi anlamda odaklı ve kariyerini yeniden canlandırmak istiyor.

AĞIR SİLAHLARDAN TEKLİFLER VAR

Ünlü İngiliz gazeteci Chris Antony’nin haberine göre Neymar’a, Fenerbahçe’nin yanı sıra İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya’nın da teklif yaptığı bildiriliyor. Santos Kulübü de yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak adına yeni bir sözleşme önerdi. Bu kulüplerin dışında, Neymar ile irtibat kuran 5 başka kulüp daha mevcut. Sarı-Lacivertliler’in ise cömert bir rakamla 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia ediliyor.