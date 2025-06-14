Fenerbahçe Neymar İçin Harekete Geçti

FENERBAHÇE’DEN BÜYÜK TRANSFER HAMLESİ

Süper Lig devi Fenerbahçe, dikkat çekici bir transfer için harekete geçti. 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımında forma giymek isteyen Neymar, Avrupa’ya geri dönmeyi planlıyor. İstanbul temsilcisi, Santos takımında forma giyen Neymar’a resmi teklif sundu. Son yıllarda futbol anlamında performansında düşüş yaşayan Neymar, yeni sezonda büyük hedefler belirliyor.

NEYMAR’IN TRANSFERİ RİSKLİ Mİ?

Fenerbahçe, büyük bir sürpriz yaparak dünyaca ünlü futbolcu Neymar’a teklif sundu. Şu anda Santos forması giyen Neymar’ın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinde, kendi isteği doğrultusunda yaz döneminde Avrupa’dan bir takıma bedelsiz olarak transfer olabilme maddesi yer alıyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Neymar, futbol kariyerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Bu nedenle, transferin riskli bir adım olabileceği düşünülüyor. Neymar’ın en büyük hedefi, 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya kadrosunda yer almak.

AVRUPA’DAN BAŞKA TEKLİFLER VAR

Ünlü İngiliz gazeteci Chris Antony’nin bildirdiğine göre Fenerbahçe’ye ek olarak, Neymar için İngiliz takımı Aston Villa ve Fransız devi Marsilya’nın da teklifleri bulunuyor. Santos, Neymar’ı kadrosunda tutmak adına yeni sözleşme önerisinde de bulundu. Bununla beraber, Neymar ile temasta bulunan başka beş kulübün daha bulunduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Neymar’a cömert bir rakamla 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia ediliyor.