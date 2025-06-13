Fenerbahçe, Neymar İçin Harekete Geçti

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe, transfer döneminde dikkat çekici bir adım atmaya karar verdi. Kulüp, Santos’ta forma giyen ve uluslararası arenada tanınan yıldız futbolcu Neymar’a teklif sundu. Neymar, 2013-2014 sezonu öncesinde 88 milyon Euro karşılığında Barcelona’ya transfer oldu. Daha sonra, Paris Saint Germain 2017-2018 sezonunda Neymar için 222 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. 2023-2024 sezonu başlangıcında ise 90 milyon Euro karşılığında Al Hilal’e transfer olan Brezilyalı futbolcu, son olarak Santos’a geri döndü.

NAMER’IN DURUMU VE TRANSFER PLANLARI

Fenerbahçe, taraftarları yeniden heyecanlandıracak ve kulübe büyük bir ivme kazandıracak bir isimle anlaşmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli yönetim, transfer çalışmaları çerçevesinde Neymar’ı düşündü. Dünyaca ünlü oyuncunun şu anki kulübü Santos ile 2025 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinde, yaz aylarında Avrupa’dan bir takıma bedelsiz transfer olabileceğine dair bir madde yer alıyor.

Neymar son yıllarda yaşadığı sakatlıkların etkisiyle kariyerinde ciddi bir form kaybı yaşadı, bu da transferini bir risk haline getiriyor. Fakat Brezilyalı yıldız, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için yeni sezona büyük bir motivasyonla yaklaşmakta. 33 yaşındaki futbolcu, adeta futbola yeniden dönüş yapmak istiyor.

REKABET VE TEKLİFLER

Ünlü İngiliz gazeteci Chris Antony’nin haberine göre, Neymar için Fenerbahçe’nin yanı sıra İngiliz ekiplerinden Aston Villa ve Fransız kulübü Marsilya da teklif yapmış durumda. Santos ise Neymar’ı takımda tutmak amacıyla yeni bir sözleşme önerdi. Diğer yandan, Neymar ile görüşmek için 5 farklı kulüp de temas kurdu. Fenerbahçe’nin cömert bir teklifle 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia ediliyor.