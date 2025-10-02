Fenerbahçe, Nice İle Avrupa Ligi’nde Karşılaşıyor

FENERBAHÇE’NİN MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında sahasında Fransa’nın Nice takımıyla karşılaşacak. Müsabaka Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Hakemin yardımcılık görevini Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecekken, konusu dördüncü hakem olarak Novak Simovic yer alacak.

İKİ TAKIMIN KADROLARI

Fenerbahçe’nin maçta sahaya çıkacak kadrosu şu şekilde olacak: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem ve En Nesyri. Nice takımı ise Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga ve Carlos oyuncularıyla mücadele edecek. Bütün gözler bu kritik mücadelede olacak.